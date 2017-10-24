Карилайд: государство не намерено терпеть тех, кто совершил тяжкое преступление

По словам председателя правовой комиссии Рийгикогу, центриста Яануса Карилайда поправки к закону об иностранцах, прошедшие сегодня первое чтение в Рийгикогу, позволят высылать из страны и лишать статуса беженца тех лиц, которые были осуждены за тяжкие преступления. Политик отметил, что данные меры позволят повысить чувство защищенности жителей Эстонии, сообщает пресс-служба Центристской партии.

Карилайд добавил также, что человек, получивший в Эстонии статус беженца, а затем совершивший тяжкое преступление не должен становиться полноправным членом эстонского общества, если не чтит местные законы и представляет угрозу обществу. ”Поправки к закону об иностранцах дадут обществу четкий сигнал, что государство будет жестко относиться к прибывшим в Эстонию и получившим статус беженца. Протянув руку помощи, мы ждем, что человек будет чтить здешние законы и не будет представлять угрозу местным жителям.” — сказал Карилайд.

Председатель правовой комиссии отметил также, что согласно запланированным изменениям, государство сможет лишить человека статуса беженца и позволит выслать его из страны, если иностранец совершит тяжкое преступление. ”К тяжким преступлениям, за которые можно будет выслать беженца из страны относятся намеренное причинение тяжкого вреда здоровью, действия против несовершеннолетних, вымогательство, наркопреступления, а также преступления первой степени тяжести, за которые предусмотрено от 5 лет лишения свободы.” — объяснил Карилайд.

Политик добавил также, что потрясший всю Эстонию случай, когда в семье беженцев, мужчина бил свою жену на глазах детей, а затем поджег — не вписывается ни в одни рамки цивилизованного общества. ”Очевидно, что осужденный мужчина представляет угрозу для общества и мы не будем мириться с такой жестокостью.” — подчеркнул Карилайд.