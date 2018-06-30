30.06.2018, 18:35

КАРИКАТУРА: Летом врачебных ошибок становится больше


rus.delfi.ee
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КАРИКАТУРА: Летом врачебных ошибок становится больше
Hillar Mets

В свете последних событий карикатурист Хилллар Метс опубликовал в Eesti Ekspress карикатуру на тему врачебных ошибок в Эстонии.

Вчера Delfi писал о том, что у государства нет возможности осуществлять надзор над касающимися врачебных ошибок компромиссными договорами. Об ошибках знают только больницы и пациенты.

Hillar Mets

Стену молчания пробил инцидент с забытым в томографе клиники ТУ пациентом. Медицинские круги заволновались, а случаем занялись Департамент здравоохранения и бюро канцлера права. Инцидент, скрытый за компромиссным договором, все же стал достоянием общественности.

Больницы отказываются называть число компромиссных договоров и сумму выплаченных компенсаций. По имеющимся данным, суммы внушительные.

Но и ошибки бывают очень серьезны...

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