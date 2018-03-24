КАРИКАТУРА: Как получить место в доме по уходу

В последнее время много говорится о том, что дома по уходу в Эстонии переполнены и что нуждающиеся стоят в очередях долгие-долгие годы.

Только на днях Delfi писал о семье Месила, где пожилой отец вынужден ухаживать за своим прикованным к кровати сыном (мать умерла семь лет назад), который стал инвалидом в двухлетнем возрасте из-за недосмотра медперсонала. Мест в домах по уходу нет.

”Это была преступная халатность работников, — сказал 75-летний Тийт Месила. — Силы скоро совсем покинут меня. Ребенок искалечен из-за халатности государственной больницы. Хоть сейчас государство могло бы сделать шаг навстречу”.

Художник Хейки Эрнитс в Eesti Ekspress высмеивает положение дел в государстве. ”Так… на пару лет место в ”доме по уходу” обеспечено”, — говорит с карикатуры мужчина, разбивающий витрину ювелирного магазина.