КАРИКАТУРА: Безопасной и нескучной Ивановой ночи!

Художник Хейки Эрнитс в преддверии Яанова дня опубликовал в Eesti Ekspress карикатуру.
Изображение сопровождается надписью: ”Безопасного и нескучного Яанова дня”.
Художник Хейки Эрнитс в преддверии Яанова дня опубликовал в Eesti Ekspress карикатуру.
Изображение сопровождается надписью: ”Безопасного и нескучного Яанова дня”.
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