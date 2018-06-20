20.06.2018, 09:20

КАРИКАТУРА: Безопасной и нескучной Ивановой ночи!


rus.delfi.ee
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КАРИКАТУРА: Безопасной и нескучной Ивановой ночи!
Joonistas Heiki Ernits.

Художник Хейки Эрнитс в преддверии Яанова дня опубликовал в Eesti Ekspress карикатуру.

Изображение сопровождается надписью: ”Безопасного и нескучного Яанова дня”.

Joonistas Heiki Ernits.
Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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