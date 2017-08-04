Кардиохирург PERH с северными коллегами подарили жителю Эстонии новое финское сердце

В июле в Центральной больнице университета Хельсинки произошло историческое событие: кардиохирург PERH совместно имплантировали новое сердце 54-летнему мужчине из Эстонии.

В резульате восьмичасовой операции пациент получил новое донорское сердце из Финляндии. ”Послеоперационные период протекал в соответствии с ожиданиями. Сегодня пациент прибудет обратно в Эстонию”, — сказал Тааль удовлетворенно. Тааль и раньше участвовал в совместной работе с финскими врачами по имплантации сердца в Центральной больнице Хельсинкского университета, но новое сердце пациенту из Эстонии имплантировал впервые.

Пациента готовили к имплантации сердца полтора года. В 2016 году доктора Тааль и Лемстрем в Региональной больнице предварительно поместили внутрь тела сердца мужчины вспомогательное устройство, поддерживающее работу левого желудочка (LVAD). Насос позволил пациенту справиться с тяжелой сердечной недостаточностью, после чего он встал в очередь на новое сердце.

И врач, и пациент должны быть круглосуточно готовы к имплантации сердца. Также и в этот раз. Когда позвонил коллега-кардиолог доктор Пентти Пыдер, доктор Тааль заканчивал поздно вечером невероятно сложную 10-часовую операцию на сердце. Для его пациента нашли подходящее донорское сердце, и к имплантации нужно было быть готовым к часу ночи в Центральной больнице Хельсинкского университета.

”Дальше все происходило очень быстро: мы поехали за пациентом на машине скорой помощи, приехали на взлетную полосу аэродрома, где руководитель центра скорой помощи уже организовал вертолет. Из-за этого приехали даже на час раньше, чем просили”, — описывает доктор Пыдер.

Сейчас новые сердца получили четыре пациента из Эстонии, предыдущее три пациента были направлены Кардиологической клиникой Тартуского университета с Региональной больницы в Хельсинки. На данный момент в списке ожидания имплантации находятся два пациента, также у трех пациентов стоят вспомогательные насосы.