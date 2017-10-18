КаПо задержала двух вице-мэров Тарту по подозрению в коррупции

Сегодня утром полиция безопасности задержала вице-мэров Тарту Валво Семиларского и Артема Суворова по подозрению в нескольких коррупционных преступлениях.

Согласно подозрению, Семиларский принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами. Кроме того, он подозревается в поучении взятки. Один бизнесмен подозревается в даче взятки Семиларскому.

Суворов подозревается в том, что в течение длительного времени неоднократно получал взятки в обмен на выделение нескольким организациям пособий. Один человек подозревается в даче взятки Суворову.

”Вице-мэры, которым люди доверяют, прежде всего должны руководствоваться интересами общественности. В связи с этим очень прискорбно, что во главе одного из самых влиятельных самоуправлений Эстонии стоят чиновники, которых можно подозревать в коррупции”, — сказал прокурор по специальным делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргус Гросс.

Возбужденные в отношении Семиларского и Суворова дела между собой не связаны. Досудебное производство ведет Полиция безопасности под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.