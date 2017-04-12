КаПо задержала двоих контрабандистов, работавших на ФСБ

КаПо задержала двоих работавших на ФСБ молодых людей, которые действовали как контрабандисты и передавали информацию о Силах обороны, Кайтселийте и Департаменте полиции и погранохраны, выясняется из опубликованного сегодня ежегодника КаПо.

Так же, как и в 2015 году, в 2016 году задержали двоих сотрудничавших с КаПо контрабандистов. Речь идет о двоих молодых людях, у обоих из которых двойное гражданство — Эстонии и России. ФСБ завербовала Артема Малышева (1993) на тайное сотрудничество еще в 2011 году с целью доставать информацию о деятельности Сил обороны Эстонии и служащих Кайтселийта и передвижении техники, а также о пограничных кордонах и служебных пунктах Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны и персонале Департамента полиции и погранохраны.

Алика Хучбарова (1992) ФСБ завербовала в 2012 году. Его целью было доставать информацию о служебной деятельности полицейских кордона Пиуза бюро погранохраны Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны и о входящих в круг общения эстонских полицейских лицах. За свою деятельность Хучбаров много раз получал наличные деньги.

Как выясняется из ежегодника КаПо, разведывательные и специальные службы России (ГРУ и ФСБ) тщательно следят за сферой обороны Эстонии и ее учреждениями.

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