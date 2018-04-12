КаПо: Россия все больше манипулирует русской молодежью в Эстонии

"Работа многочисленных российских учреждений по привлечению эстонкой русскоязычной в политику раскола ясно показывает, что в ближайшее время бессмысленно надеяться на потепление отношений между странами и снижение деятельности России по влиянию, даже если бы этого хотели. Зачем Кремль пытается охватить молодых людей? Для того, чтобы были люди, с помощью которых в дальнейшем можно влиять на эстонскую политику. Такую деятельность нельзя назвать иначе как политикой раскола", — пишет Синисалу.

В главе ежегодника "Манипулирование молодежью" отмечается, что создание молодежной сети среди живущих за пределами России русскоязычных молодых людей началось уже давно, а в России и за ее пределами ежегодно проводятся десятки мероприятий по политике раскола, целевой группой которых является молодежь разного возраста и профиля в иностранных государствах.