КаПо опровергла причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в Эстонии

В ответ на сообщения немецких СМИ о том, что Скрипаль помог спецслужбам Эстонии выйти на подозреваемых в работе на российскую военную разведку Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина, КаПо заявила в пятницу, что "Скрипаль не имеет никакого отношения ни к одному из случаев разоблачения шпионов в Эстонии".

Немецкое издание Focus написало в пятницу, что Скрипаль мог предоставить спецслужбам Эстонии данные о работающих в этой стране российских агентах во время своей поездки в Эстонию летом 2016 года. Журнал также сообщил о возможной работе Скрипаля на Чехию и Испанию.

4 сентября Харьюский уездный суд санкционировал арест офицера главного штаба Сил обороны майора Дениса Метсаваса (1980 года рождения) и его отца Петра Волина (1952 года рождения). Как сообщила на пресс-конференции государственный прокурор Эстонии Лавли Перлинг, они передавали секретные данные о вооруженных силах Эстонии российской военной разведке по меньшей мере пять лет — вплоть до задержания 3 сентября.