КаПо: кроме Сазанакова в конфликте в Ираке и Сирии принимало участие десять связанных с Эстонией человек

В главе, посвященной борьбе с терроризмом, представленного сегодня ежегодника КаПо, сообщается, что в военных действиях в Ираке и Сирии принимает участие один уроженец Эстонии Абдурахман Сазанаков. Кроме него, по данным КаПо, в регионе присутствуют или присутствовали еще с десяток связанных с Эстонией человек. Примерно половина из них — несовершеннолетние.

КаПо отмечает, что попадающие в орбиту внимания спецслужб люди находятся уже на последней стадии радикализации своих взглядов, причины которой, в основном, носят социальный характер, и в целях профилактики близкие, коллеги и друзья таких людей должны проявлять повышенную бдительность.

По состоянию на конец 2017 года в Эстонию было переселено или перемещено 175 военных беженцев из Греции, Италии и Турции. КаПо признает, что их интеграция в эстонское общество стала вызовом для государства.

Отмечается, что около половины беженцев уже покинули Эстонию из-за низких социальных пособий, отсутствия мусульманской общины и по другим культурно-религиозным причинам. Несмотря на то, что большинство из них, скорее всего, добровольно не вернутся, Эстония будет обязана их принять в случае, если этого потребует страна, в которой они на данный момент находятся.