12.04.2018, 14:02

КаПо: кроме Сазанакова в конфликте в Ираке и Сирии принимало участие десять связанных с Эстонией человек

 (21)
Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST
КаПо: кроме Сазанакова в конфликте в Ираке и Сирии принимало участие десять связанных с Эстонией человек
Pühas linnas: nüüdseks džihadistidega liitunud Abdurrahman Sazanakov käis mõne aasta eest palverännakul Mekas, osalejad valis ükshaaval välja Eesti peaimaam.Erakogu

В главе, посвященной борьбе с терроризмом, представленного сегодня ежегодника КаПо, сообщается, что в военных действиях в Ираке и Сирии принимает участие один уроженец Эстонии Абдурахман Сазанаков. Кроме него, по данным КаПо, в регионе присутствуют или присутствовали еще с десяток связанных с Эстонией человек. Примерно половина из них — несовершеннолетние.

КаПо отмечает, что попадающие в орбиту внимания спецслужб люди находятся уже на последней стадии радикализации своих взглядов, причины которой, в основном, носят социальный характер, и в целях профилактики близкие, коллеги и друзья таких людей должны проявлять повышенную бдительность.

По состоянию на конец 2017 года в Эстонию было переселено или перемещено 175 военных беженцев из Греции, Италии и Турции. КаПо признает, что их интеграция в эстонское общество стала вызовом для государства.

Отмечается, что около половины беженцев уже покинули Эстонию из-за низких социальных пособий, отсутствия мусульманской общины и по другим культурно-религиозным причинам. Несмотря на то, что большинство из них, скорее всего, добровольно не вернутся, Эстония будет обязана их принять в случае, если этого потребует страна, в которой они на данный момент находятся.

Несмотря на то, что пока принятые беженцы своими действиями не ставили под угрозу безопасность Эстонии, большинство из них должным образом в общество не интегрировалось. Лишь немногие имеют постоянное место работы. Есть и такие, которые считают Эстонию морально ответственной за те трудности, которые им пришлось испытать на пути в Европу. В ряде случаев наблюдается недовольство предлагаемой работой и уровнем зарплат. В качестве положительного исключения называется быстрое привыкание детей к местным обычаям и среде.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


КГБ признал ”своим” самого подлого и жестокого эстонского шпиона. История ученого Юхана Тулдава

12.04.2018
Свежий ежегодник КаПо наконец-то окончательно проливает свет на одного из самых известных эстонских шпионов, имевшего позывные ”Воронин” и ”Скворцов” Юхана Тулдава. Он был преподавателем Тартуского университета, всемирно известным ученым, но при этом жестоким и расчетливым шпионом без моральных принципов, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КаПо: кроме Сазанакова в конфликте в Ираке и Сирии принимало участие десять связанных с Эстонией человек

12.04.2018
В главе, посвященной борьбе с терроризмом, представленного сегодня ежегодника КаПо, сообщается, что в военных действиях в Ираке и Сирии принимает участие один уроженец Эстонии Абдурахман Сазанаков. Кроме него, по данным КаПо, в регионе присутствуют или присутствовали еще с десяток связанных с Эстонией человек. Примерно половина из них — несовершеннолетние.
Подробнее



ФОТО: Михаил Кылварт разговаривает за рулем по мобильному телефону

12.04.2018
Бдительный читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как председатель Таллиннского горсовета Михаил Кылварт, управляя автомобилем, разговаривает по мобильному телефону.
Подробнее

”Они сожалеют о содеянном”. Осквернившие свечи в память о жертвах мартовской депортации призваны к ответственности

12.04.2018
Полиция установила личности людей, которые 26 марта на площади Вабадузе совершили акт вандализма по отношению к свечам, зажженным в память о жертвах мартовской депортации, и возбудила в отношении двух женщин (55 и 32 лет) и двух мужчин (33 и 27 лет) производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка.
Подробнее

Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106612001
107,10 €
64,26 €

Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда

12.04.2018
В последние годы Полицией безопасности Эстонии (КаПо) был задержан ряд российских шпионов ”более низкого профиля”. До сегодняшнего дня общественности не было известно, что в прошлом году свое наказание получило еще два человека, занимавшихся шпионажем в пользу РФ. Еще один ожидает суда.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Обвиняемые в двойном убийстве и поджоге Poseidon предстали перед судом

12.04.2018
Сегодня перед Харьюским уездным судом предстали братья Эрик и Стен Круусимяги, обвиняемые в убийстве двух лидеров Кемеровской ОПГ в пошлом году. Для сокрытия следов преступления мужчины подожгли ночной клуб Poseidon в Таллинне.
Подробнее

Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?

12.04.2018
Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ.
Подробнее

КаПо: Россия все больше манипулирует русской молодежью в Эстонии

12.04.2018
Согласно данным свежего ежегодника Полиции безопасности (КаПо), новая тенденция российской политики раскола — обращение внимания на русскую молодежь в Эстонии. Им пытаются помешать интегрироваться в эстонское культурное пространство, из них пытаются создать подрастающее поколение несущих кремлевскую политику раскола в Эстонию, их вербуют в ряды спецслужб, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Знарок покинул сборную России по хоккею. Новый главный тренер Воробьев

12.04.2018
В тренерском штабе сборной России по хоккею произошли серьезные изменения. Вместо Олега Знарка на чемпионате мира в Дании, который начнется 4 мая, российскую команду будет возглавлять Илья Воробьев.
Подробнее