КаПо: главы прокремлевских новостных порталов планируют создать в Европе медиацентр с офисом в Таллинне

В обнародованном сегодня еженедельнике КаПо, помимо прочего, говорится о том, что руководители прокремлевских новостных порталов планируют создать в Европе новый медиацентр, региональное отделение которого находилось бы в Таллинне, а его руководителем стал бы представитель портала baltija.eu Александр Корнилов.

Согласно данным КаПо, ”завсегдатай” ежегодников Корнилов вместе с руководителем бельгийского портала bfro.be Сергеем Петросовым и руководителем немецкого портала russkoepole.de Юрием Еременко намереваются создать объединяющий российских пропагандистов медиацентр. Так, в ноябре 2015 года в Брюсселе руководители названных выше агентств заключили между собой в рамках т. н. пилотного проекта соглашение о сотрудничестве с целью ”борьбы с антироссийской информационной войной со стороны стран Запада”.

Отмечается, что Петросов и Еременко уже сейчас ведут активную деятельность в соцсетях. Первый неоднократно подчеркивал необходимость укрепления сотрудничества и обмена информацией между прокремлевскими организациями. Предполагается, что головная контора альянса будет располагаться в Брюсселе, офис и рекламное агентство — в немецком Эрфурте, а еще одни офис и региональная редакция — в Таллинне.

В качестве аргумента инициаторы говорят о создании и развитии со стороны ЕС и США институтов и медиаресурсов, направленных на завоевание поддержки русскоязычного населения. Предполагается, что в работе медиацентра примут участие действующие в странах ЕС новостные порталы, которые будут добавлять произведенные ими новости в специальную интернет-среду, чтобы остальные другие участники альянса могли их использовать и распространять.

Предпосылкой для создания альянса стала бы регистрация ”международного некоммерческого объединения”, что защитило бы проект и его участников от давления со стороны ЕС и правительства стран, в которых они находятся. Финансирование проекта ни в коем случае не должно иметь видимых связей с Россией. В качестве источника вливаний создателям видится некий иностранный фонд, основывающийся на капитале зарубежных предпринимателей и инвесторов. При этом контрольный пакет инвестиционного портфеля мог бы принадлежать связанным с Россией инвесторам. В качестве оплаты инвесторам будет предлагаться реклама. В дальнейшей перспективе члены альянса могли бы рассчитывать на полное или частичное субсидирование зарплат, но лишь в случае достижения поставленных перед ними целей.

По данным ежегодника КаПо, неналогообязанные коммерческие объединения выплачивают главе Baltnews.ee и Baltija.eu Александру Корнилову ежемесячно 11 400 евро.