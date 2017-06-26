Кандидаты в депутаты Молодежного лантдага приступили к подготовке к историческому событию

Сегодня в Рийгикогу собрались молодые люди, которые участвуют в конкурсе на роль депутатов в Молодежный лантдаг ЭР100, или Маапяэв. Помимо того, что они ознакомились с работой Рийгикогу, они также приняли участие в презентации специальной курсовой монеты достоинством 2 евро, приуроченной к предшествующим получению Эстонией независимости событиям, а также столетнему юбилею государства, сообщается в пресс-релизе ЭР100.

Молодежь впервые собралась в Рийгикогу, чтобы начать подготовку к проходящему 28 ноября важному событию – Молодежному лантдагу ЭР100, на котором в современном ключе будет восстановлено провозглашение лантдага высшим органом власти. Выборы молодежного лантдага назначены в Рийгикогу на 22 апреля. Молодежный лантдаг даст молодежи возможность участвовать как в реконструкции события столетней давности, так и формировать будущее Эстонии в настоящем времени.

По словам вице-спикера Рийгикогу Энна Ээсмаа, основой нашего государства стало многовековое желание народа быть свободным и независимым. «Это стало возможным почти сто лет назад. Именно в руках молодежи находится будущее Эстонии, чтобы у государства был долгий и результативный путь развития. Молодежный лантдаг, как и Рийгикогу, базируется на представлении всех земель Эстонии, чтобы каждый смог стать представителем своего родного края. Депутаты парламента смотрят на молодежь с надежной как на последователей с большим потенциалом», - отметил Ээсмаа.

В молодежный парламент будут избраны 106 молодых людей, отобранных по схеме столетней давности и на основании нынешней численности населения – у каждого города на 20 000 жителей один мандат, так же мандаты вычисляются и для уездов. Так в молодежный лантдаг избирается молодежь из всех уездов и городов Эстонии. Выборы организует Союз ученических представительств Эстонии в сотрудничестве с Госканцелярией и порталом poliitika.guru.

Молодые кандидаты в депутаты вновь соберутся 14 июля, в день, когда минует сто лет со дня проведения первого лантдага, а также на Фестивале мнений 11 и 12 августа. Молодые люди постараются к 28 ноября сообща найти ответы на вопросы, что было бы, если бы сегодня молодым людям пришлось взять эстафетную палочку в свои руки. Каковы были бы первые шаги молодых людей? Если бы собравшемуся на Тоомпеа Молодежному лантдагу пришлось взять власть в стране в свои руки, каким стало бы его первое решение?

Лантдаг, или Маапяэв, предшествовал и сделал возможным рождение Эстонской Республики. 26 июня 1917 года в издании «Tallinna Teataja» вышло постановление, провозглашающее Временный Земский Совет Эстляндской губернии, или Mаапяэв, с правом введения налогов, норм и т.п. 12 апреля 2017 года постановлением Временного Правительства территории проживания эстонцев в Лифляндской губернии были объединены с территориями Эстляндии, благодаря чему эстонцы получили автономную национальную губернию, и в общих чертах появился известный ныне контур современной Эстонии.

Лантдаг был первым демократически выбранным представительским собранием эстонцев, на котором позже были приняты многие важные для независимости Эстонии решения. Впервые Маапяэв собрался в замке Тоомпеа 14 июля 1917 года. В том же месте 28 ноября 1917 года Маапяэв был провозглашен высшим органом власти. Манифест об основании Эстонской Республики был зачитан 24 февраля 1918 года.