21.05.2017, 19:00

Кандидатом в мэры Вильянди от EKRE стал депутат Рийгикогу Яак Мадисон


rus.delfi.ee
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Jaak Madison
Jaak MadisonFoto: Anni Õnneleid

Член Рийгикогу и заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон возглавит избирательный список EKRE на муниципальных выборах в Вильянди, пишет rus.err.ee.

"Баллотируюсь в Вильянди, поскольку попал в Рийгикогу по избирательному округу Ярвамаа и Вильяндимаа. Вильянди — это цитадель истинных эстонцев. Здесь в самом лучшем виде хранится эстонская культура и народное наследие. Мы стоим за то, что это продолжалось и в дальнейшем", — сказал Мадисон.

Мадисон (26) с 2013 года состоит в EKRE.

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