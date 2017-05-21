Кандидатом в мэры Вильянди от EKRE стал депутат Рийгикогу Яак Мадисон

Член Рийгикогу и заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон возглавит избирательный список EKRE на муниципальных выборах в Вильянди, пишет rus.err.ee.

"Баллотируюсь в Вильянди, поскольку попал в Рийгикогу по избирательному округу Ярвамаа и Вильяндимаа. Вильянди — это цитадель истинных эстонцев. Здесь в самом лучшем виде хранится эстонская культура и народное наследие. Мы стоим за то, что это продолжалось и в дальнейшем", — сказал Мадисон.

Мадисон (26) с 2013 года состоит в EKRE.