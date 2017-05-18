Кандидат в мэры Таллинна Таави Аас обещает поднять прибавку к пенсии до 100 евро

Сегодня на встрече с горожанами в Таллиннском социальном центре района Кесклинн Таави Аас дал обещание увеличить т. н. прибавку к пенсии до 100 евро, сообщается в пресс-релизе Центристской партии.

”Центристская партия, как политическая сила, всегда стояла за то, чтобы и государство, и местные самоуправления помогали и поддерживали пожилых людей, — сказал кандидат в мэры от Центристской партии, — именно поэтому мы решили, что выплачиваемая городом Таллинном прибавка к пенсии в преддверии столетнего юбилея Эстонской Республики должна вырасти до 100 евро”.

”Мы прекрасно понимаем, насколько тяжело пожилым людям, особенно одиноким, справляться с каждодневными расходами. Именно по этой причине Таллинн выплачивает пенсионерам прибавку к пенсии, постепенно увеличивая её, — сказал Таави Аас. — Поскольку речь идет о подарке ко дню рождения, то прибавку к пенсии город будет выплачивать за месяц до праздника”.

”У нас есть четкий план продолжить работу по улучшению социальных центров. Уже этим летом начнется ремонт социального центра Хааберсти и расширение социального центра района Кесклинн. Центр в Пыхья-Таллинне обретет отремонтированные, современные помещения уже в следующем году”, — добавил Аас.

Большой интерес у горожан вызвало обещание оказать бесплатную помощь в измельчении веток пожилым владельцам земли на территории Таллинна. ”В Таллинне много районов с частными домами, где растёт много деревьев. В таких районах пожилые люди зачастую нуждаются в помощи со стороны города. Может показаться, что уборка веток дело небольшое, но поверьте, для многих такая услуга будет хорошим подспорьем” — прокомментировал Аас.

На встрече он также затронул такие темы, как обновление и установка новых скамеек во всех восьми районах города: ”За последние годы было установлено множество скамеек по всему городу, однако, и этого недостаточно. Установка новых скамеек во всех районах города даст горожанам возможность отдыхать во время прогулок, а значит мотивирует их больше двигаться по популярным городским маршрутам”.

”Составление предвыборных предложений Центристской партии по развитию Таллинна уже подходит к завершению, совсем скоро мы поделимся с общественностью своими идеями и предложениями”, — сказал кандидат в мэры города Таллинна от Центристской партии Таави Аас.