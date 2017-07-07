Кандидат в мэры Таллинна от IRL закрыл бы Tallinna TV, МуПо и магазин Lipo

Кандидат на пост мэра Таллинна от IRL Райво Аэг пообещал в случае избрания закрыть Таллиннское телевидение, муниципальную полицию (МуПо) и муниципальный магазин Lipo в Ласнамяэ. Бесплатный общественный транспорт он бы поначалу не трогал.

"Если говорить о таких предприятиях, как Таллиннское телевидение, МуПо, муниципальный магазин и кооперативный банк, то я считаю, что это нецеленаправленная трата денег горожан. Это себя не оправдало", — сказал Аэг ERR Uudised, передает rus.err.ee.

По его словам, Таллиннское телевидение, по сути, голос Центристской партии, который делят с EKRE.

"И муниципальный магазин, и кооперативный банк только отнимают деньги. Пользы от них нет. Туда, где общественный сектор работает бесперебойно, не надо насильно вмешиваться ни муниципальным властям, ни государственным", — сказал Аэг.

Отменять бесплатный проезд на общественном транспорте Аэг пока не станет. "Очевидно, что бесплатного общественного транспорта не существует. Но сегодняшнюю систему, когда жители Таллинна могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, в ближайшем будущем никто отменять не будет", — сказал Аэг.