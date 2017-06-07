Кандидат на пост мэра Тарту от Партии Реформ — Урмас Клаас

В среду прошло собрание Партии Реформ города Тарту, где утвердили кандидата на пост мэра Тарту нынешнего мэра Тарту Урмаса Клааса. Также были представлены основные обещания для развития Тарту на осенних местных выборах, значится в пресс-рклизе.

Мэр города Урмас Клаас поблагодарил однопартийцев за доверие и поддержку. ”Жители Тарту удовлетворены жизнью города, хотя наши амбиции намного больше, потому что делать ещё много, для того чтобы Тарту принадлежал к городам с лучшей средой обитания в Скандинавии,” — сказал Клаас. ”У нас для развития Тарту составлен четкий план и предложены лучшие люди для воплощения всего этого в жизнь.”

По словам председателя Партии Реформ Ханно Певкура, Урмас Клаас показал себя сильным и достойным мэром Тарту. ”Тарту всегда исполнял роль Эстонского пионера, многие Эстонские самоуправления следуют хорошим идеям Тарту,” — сказал Певкур. ”Сильный лидер, сильная команда и сильная программа создадут хороший предпосылок для победы на выборах Тарту.”

Одним из основных обещаний Партии Реформ является постройка в центре Тарту современный центр культуры. ”Центр культуры в центре города позволит привозить в Тарту международные выставки, а также там было бы место для экспозиций Тартуских музеев. В центре можно было бы найти услуги библиотеки и молодёжные мероприятия, и также интересные события. Центр города Тарту открыт для всех,” — сказал Клаас.

По словам Клааса также очень важна и парковка у центра культуры, где в добавок к релаксации в любое время года каждый мог найти занятие. ”Хотим, чтобы вместе с сидячими зонами и игровыми площадками выглядело это привлекательным и презентабельным.”

Вторым основным направлением в Тарту для Партии Реформ является сокращенное предложение ”Безопасная дорога домой”. ”С особым вниманием будет пересмотрено движение вокруг школ, что бы приходящие пешком, велосипедах или машинах маленькие граждане чувствовали меньше беспокойства. Важно чтобы, двигаясь на велосипеде или пешком дорога предназначенная для этого, при любых погодных условиях была бы ухожена,” — сказал мэр Тарту.

”Мы рассматриваем движение пешеходных дорог, как часть дружбы с окружающей средой и хорошо функционирующей системой общественного транспорта, что уменьшило бы автомобильное движение в Тарту. За следующие четыре года возведём пространство для системы велопроката всем. Также проведём ремонт дорог во всем городе, проверим транспортное движение на перекрёстках, разметки на дорогах и освещение, а также продолжим строительство тротуаров,” — сказал Клаас.

Третей основной идеей Урмас Клаас вынес новые рабочие места и места проживания. ”Для Тарту это является ключевым вопросом и на прямую связано с предприятиями, которым для развития требуются быстрые транспортные разрешения. Так для постройки новых мест для жилья и рабочих мест надо развивать Тартуское планирование, строительство и разрешение на эксплуатацию, чтобы это было понятно и эффективно для всех сторон.”

”Тарту является столицей стартовых фирм в Эстонии. Продолжим проведение бизнес-фестивалей sTARTUp day, а также продолжим совместную работу с университетами и предприятиями, приведём в жизнь фонд поддержки для стартовых предприятий,” затронул Клаас еще одну важную тему.

”В Тарту также расположен крупнейший в Эстонии учебный центр прикладного образования. Для более тесной связи прикладного образования и реальных предприятий будет создана программа практики для прикладного образования, чтобы мотивировать предпринимателей брать на практику учащихся на прикладных специальностях,” — добавил мэр Тарту.