Кандидат на пост генсека Партии Реформ — Тынис Кыйв

Завтра председатель Партии Реформ Ханно Певкур сделает партийному правлению предложение о назначении Тынис Кыйва генеральным секретарём Партии Реформ.



”Кандидаты на пост генсека были разные, прошло множество консультаций по этому поводу с членами правления партии, в результате пришли к убеждению, что самым подходящим кандидатом на должность генсека является Тынис Кыйв”, — сказал Певкур.

”Тыниса долго представлять не надо — его знают все члены партии. Он обладает огромным опытом как на местном уровне, так и на государственном. Уверен, что вместе с ним мы сможем показать отличный результат как на предстоящих выборах в местные самоуправления, так и выборах в Рийгикогу, которые состоятся через два года”, — продолжил Певкур.

”Верю в то, что завтра правление утвердит кандидатуру Тыниса Кыйва на пост генсека партии”.

Собрание правления партии состоится завтра в 12.00 в главном офисе Партии Реформ.

