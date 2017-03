Канцлером Министерства образования и науки станет Теа Варрак

Правительство Эстонии утвердило предложение Министра образования и науки Майлис Репс, и 27 марта к работе в качестве канцлера приступит проректор Таллиннского технического университета по инновациям и международным связям Теа Варрак.

Министр Майлис Репс считает, что неоспоримым достоинством Теа Варрак является большой опыт работы в государственном секторе. ”У Теа Варрак есть опыт работы на руководящей должности как в государственном секторе, так и в сфере образования — в последнее время она работала в качестве проректора Таллиннского технического университета, а ранее она была одним из основателей Аудентес и школы экономики Майнор. Ее богатый опыт поможет развитию и министерства, и подведомственных ему областей”, — сказала министр Репс.

По словам Теа Варрак, сфера образования и науки ей очень близка. ”Я считаю, что, опираясь на предыдущий опыт, я смогу содействовать развитию этой области. Я хочу обратить особое внимание на грядущий период, когда финансовая поддержка Европейского Союза значительно сократится, и нам придется справляться собственными силами, в том числе и вопросах, связанных с образованием. Также хочу обратить внимание на молодежь, которая на ранней стадии бросает учебу в прикладных и высших учебных заведениях — мы должны суметь сделать процесс обучения более современным и интересным. Также вызовом для всех нас является и обучение взрослых в течение всей жизни”, — считает Варрак. Она добавила, что благодарна ТТУ за возможность содействовать развитию университета и убеждена, что в дальнейшем университет будет двигаться верным путем.

Последние шесть лет Теа Варрак работала директором центра инноваций и предпринимательства Таллиннского технического университета Мектори, из них четыре года — в должности проректора Таллиннского технического университета по инновациям и международным связям. С 2006 по 2011 год она была канцлером Министерства финансов, в 2005-2006 гг. — заместителем министра финансов. В период с 2002 по 2005 год Варрак была председателем правления Фонда развития предпринимательства и председателем совета AS Juura Õigusteabe. Она является одним из основателей AS Audentes и была председателем правления предприятия с 1997 по 2002 год. В 1995-1997 гг. Теа Варрак была председателем правления Fontese Koolituse AS, в 1992-1995 году — директором экономической школы Майнор, она также стоит у истоков обоих предприятий. Теа Варрак получила диплом магистра Тартуского Университета по управлению бизнесом и награждена орденом Белой звезды третьей степени.