Канцлером Министерства образования и науки станет Март Лайдметс

Министр Майлис Репс сказала, что Март Лайдметс отлично знаком как со сферами ответственности Министерства образования и науки, так и с самой организацией, так как ранее входил в ее руководство. “Март Лайдметс работал в министерстве руководителем отдела высшего образования, был также и вице-канцлером и курировал сферы общего и профессионального образования, образования взрослых, молодежной политики и школьной сети, а также вопросы, связанные с учителями. В качестве члена правления подведомственного министерству целевого учреждения он, среди прочего, занимался темами учебных программ и образовательных инноваций. Таким образом, у Марта имеется непосредственный опыт управления на всех уровнях образования. Его личные качества позволяют ему быть замечательным руководителем высшего звена и вести за собой людей”, - сказала министр Майлис Репс.

По словам Марта Лайдметса, на Министерстве образования и науки лежит большая ответственность за то, чтобы все общество было готово постоянно учиться и приобретать новые навыки. “Вместе с нашими партнерами как из сферы образования, так и вне ее, мы ставим перед собой амбициозные цели, для достижения которых требуется общий вклад всей команды”, - добавил Лайдметс.