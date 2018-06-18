Канцлер Всевиов посетил Вашингтон накануне саммита НАТО

По словам Всевиова, Эстония и США разделяют общие цели в сфере политики безопасности; обе страны считают важным способность НАТО действовать быстро и согласованно в интересах обеспечения необходимого сдерживания на восточных границах альянса от Арктики до Средиземного моря.

”Через месяц состоится саммит НАТО, от которого мы ждем решений, обеспечивающих повышения скорости реагирования войск НАТО, а также модернизации структуры управления альянса. Мы ждем также подвижек по вопросам распределения нагрузки и оборонных инвестиций между союзниками”, — заявил Всевиов.

Всевиов также заметил, что приверженность США к коллективной обороне подтверждается наращиванием военного присутствия США в Европе с опорой на европейскую инициативу в области политики сдерживания, а также ежегодным увеличением европейского финансирования данной инициативы.

В среду канцлер Всевиов выступил на панельном обсуждении „Raising the Curtain on 2018 NATO Brussels Summit” семинара аналитического центра Atlantic Council. Он говорил о приоритетах Эстонии и нашего региона в интересах обеспечения коллективной обороны и эффективного сдерживания в Северной Европе.

„Взаимодействие между войсками союзников следует улучшать посредством лучшего планирования обороны и соответствующих учений. Чтобы этого достичь, необходимо заниматься вопросами боеготовности и укрепления оборонного потенциала. Для достижения всего этого необходимо, чтобы союзники вкладывали в государственную оборону не менее 2% от своего ВВП”, — подчеркнул Всевиов на семинаре.

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Брюсселе.