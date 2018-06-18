18.06.2018, 20:20

Канцлер Всевиов посетил Вашингтон накануне саммита НАТО

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rus.delfi.ee
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Nato
NatoFoto: Siim Lõvi

Канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов посетил на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки, чтобы обсудить в Пентагоне с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Джоном Рудом темы саммита НАТО и выступить на семинаре аналитического центра Atlantic Council по вопросам безопасности Северной Европы, а также на прошедшем в Вашингтоне симпозиуме по безопасности и обороне Европейского союза, сообщает Минобороны.

На встрече с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Джоном Рудом Канцлер Йонатан Всевиов обсудил необходимость повышения эффективности коллективной обороны НАТО, развитие независимой государственной обороны Эстонии, а также ситуацию с безопасностью в Европе, Сирии и на Корейском полуострове.

По словам Всевиова, Эстония и США разделяют общие цели в сфере политики безопасности; обе страны считают важным способность НАТО действовать быстро и согласованно в интересах обеспечения необходимого сдерживания на восточных границах альянса от Арктики до Средиземного моря.

”Через месяц состоится саммит НАТО, от которого мы ждем решений, обеспечивающих повышения скорости реагирования войск НАТО, а также модернизации структуры управления альянса. Мы ждем также подвижек по вопросам распределения нагрузки и оборонных инвестиций между союзниками”, — заявил Всевиов.

Всевиов также заметил, что приверженность США к коллективной обороне подтверждается наращиванием военного присутствия США в Европе с опорой на европейскую инициативу в области политики сдерживания, а также ежегодным увеличением европейского финансирования данной инициативы.

В среду канцлер Всевиов выступил на панельном обсуждении „Raising the Curtain on 2018 NATO Brussels Summit” семинара аналитического центра Atlantic Council. Он говорил о приоритетах Эстонии и нашего региона в интересах обеспечения коллективной обороны и эффективного сдерживания в Северной Европе.

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„Взаимодействие между войсками союзников следует улучшать посредством лучшего планирования обороны и соответствующих учений. Чтобы этого достичь, необходимо заниматься вопросами боеготовности и укрепления оборонного потенциала. Для достижения всего этого необходимо, чтобы союзники вкладывали в государственную оборону не менее 2% от своего ВВП”, — подчеркнул Всевиов на семинаре.

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Брюсселе.

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