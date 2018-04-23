Канцлер: сотрудничество с Финляндией идет на пользу развитию образования обеих стран

Сегодня в Таллинне канцлер министерства образования и науки Теа Варрак встретилась с канцлером министерства образования и культуры Финляндии Анитой Лехикойнен.

На встрече канцлеры обсудили предложения по развитию сотрудничества в области культуры, языка и образования и подготовились к общему заседанию правительств Эстонии и Финляндии, которое состоится в мае, сообщает Министерство образования и науки.

Канцлер Теа Варрак отметила высокий уровень сотрудничества с Финляндией. ”Системы образования Эстонии и Финляндии — одни из лучших в мире, обмениваясь лучшими практиками и действуя сообща мы сможем достичь еще более высокого уровня образования и науки, — сказала Варрак. — Сегодняшняя встреча доказала, что мы думаем и действуем еще слаженней, чем прежде”.