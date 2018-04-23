Канцлер: сотрудничество с Финляндией идет на пользу развитию образования обеих стран

Канцлер Теа Варрак отметила высокий уровень сотрудничества с Финляндией. ”Системы образования Эстонии и Финляндии — одни из лучших в мире, обмениваясь лучшими практиками и действуя сообща мы сможем достичь еще более высокого уровня образования и науки, — сказала Варрак. — Сегодняшняя встреча доказала, что мы думаем и действуем еще слаженней, чем прежде”.
Конкретные предложения по укреплению культурных, языковых и образовательных связей двух стран будут представлены для утверждения на общем заседании правительств Эстонии и Финляндии, которое состоится в Таллинне в мае. Основными задачами планируемых предложений в сфере образования в первую очередь являются обмен опытом и наилучшее использование общих сильных сторон, а также ознакомление с языками малых государств и их развитие в европейском контексте, а также расширение возможностей взаимного изучения языков.
На встрече также обсудили перспективы развития в сфере образования и науки и улучшение возможностей обмена опытом и исследованиями обеих стран, познакомились с центром инноваций Mektory. Помимо канцлера Эстонию представляли вице-канцлеры Индрек Рейманд, Март Лайдметс и Ивар Сикк, руководитель отдела ЕС и международного сотрудничества министерства Кристен Лахтейн и главный эксперт Катрин Пиллер. В финскую делегацию вошли канцлер Анита Лехикойнен, руководитель по вопросам международных отношений Яана Палоярви, руководитель по вопросам высшего образования Биргитта Вуоринен и советник правительства Илкка Турунен. Помимо этого во встрече приняли участие представители Финского образовательного агентства, посол Финляндии в Эстонии и эстонский советник по вопросам культуры в Финляндии.