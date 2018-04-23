23.04.2018, 22:00

Канцлер: сотрудничество с Финляндией идет на пользу развитию образования обеих стран


rus.delfi.ee
EST 1
Tea Varrak
Tea VarrakFoto: Siim Lõvi

Сегодня в Таллинне канцлер министерства образования и науки Теа Варрак встретилась с канцлером министерства образования и культуры Финляндии Анитой Лехикойнен.

На встрече канцлеры обсудили предложения по развитию сотрудничества в области культуры, языка и образования и подготовились к общему заседанию правительств Эстонии и Финляндии, которое состоится в мае, сообщает Министерство образования и науки.

Канцлер Теа Варрак отметила высокий уровень сотрудничества с Финляндией. ”Системы образования Эстонии и Финляндии — одни из лучших в мире, обмениваясь лучшими практиками и действуя сообща мы сможем достичь еще более высокого уровня образования и науки, — сказала Варрак. — Сегодняшняя встреча доказала, что мы думаем и действуем еще слаженней, чем прежде”.

Конкретные предложения по укреплению культурных, языковых и образовательных связей двух стран будут представлены для утверждения на общем заседании правительств Эстонии и Финляндии, которое состоится в Таллинне в мае. Основными задачами планируемых предложений в сфере образования в первую очередь являются обмен опытом и наилучшее использование общих сильных сторон, а также ознакомление с языками малых государств и их развитие в европейском контексте, а также расширение возможностей взаимного изучения языков.

ТОП

На встрече также обсудили перспективы развития в сфере образования и науки и улучшение возможностей обмена опытом и исследованиями обеих стран, познакомились с центром инноваций Mektory. Помимо канцлера Эстонию представляли вице-канцлеры Индрек Рейманд, Март Лайдметс и Ивар Сикк, руководитель отдела ЕС и международного сотрудничества министерства Кристен Лахтейн и главный эксперт Катрин Пиллер. В финскую делегацию вошли канцлер Анита Лехикойнен, руководитель по вопросам международных отношений Яана Палоярви, руководитель по вопросам высшего образования Биргитта Вуоринен и советник правительства Илкка Турунен. Помимо этого во встрече приняли участие представители Финского образовательного агентства, посол Финляндии в Эстонии и эстонский советник по вопросам культуры в Финляндии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: В Торонто фургон наехал на пешеходов: есть пострадавшие

23.04.2018
В крупнейшем канадском городе Торонто фургон наехал на пешеходов. Первоначально полиция сообщила о том, что пострадать могли от восьми до десяти человек, но впоследствии уточнила, что говорить о точном числе пострадавших пока слишком рано.
Подробнее

Смерть на лестнице клуба Privé. Почему оборвалась жизнь 22-летнего молодого человека?

23.04.2018
В октябре 2013 года одна пярнуская семья похоронила своего сына, 22-летнего Леннарта. За несколько дней до этого Леннарт веселился со своими лучшими друзьями в таллиннском клубе Privé. Эта вечеринка оказалась для него последней, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Убийство в Нарве, инцидент со срочниками, повышение цен Taxify и отставка премьера Армении

23.04.2018
Сегодня стало известно, что в субботу вечером в Нарве в своем косметическом кабинете была убита 42-летняя Елена, и что на прошлых выходных в Рапламаа под машину попали срочников, пребывавших на учениях. Также с сегодняшнего дня Taxify повысило цены, а Серж Саргсян после массовых митингов подал в отставку с поста премьер-министра Армении О самых важных новостях понедельника — в нашей традиционной подборке.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Таллинне задержали троих пьяных мужчин, стрелявших недалеко от детского сада из пневматики

23.04.2018
Сегодня около 14 часов в полицию поступил вызов от персонала детского сада на улице Пухангу в Таллинне. Работники сада заметили в окне дома напротив мужчин, у которых в руках были предметы, напоминающие оружие.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
111,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
-20% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
135,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Замок Сангасте: невероятная история "Ржаного" графа

23.04.2018
На самом юге Эстонии, спрятавшись среди лесов, находится чудесное место, поражающее своей неброской красотой и немыслимой историей — замок Сангасте, возведенный, как говорят легенды, по подобию знаменитого Виндзорского дворца в Англии.
Подробнее