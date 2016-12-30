Канцлера права Юлле Мадизе представила Государственному суду оценку "закона о двух стульях". Согласно ее оценке, быть одновременно и депутатом Рийгикогу, и входить в собрание местного самоуправления никак не противоречит Конституции Эстонской Республики.

Юлле Мадизе сообщила, что закон об изменении Закона о статусе члена Рийгикогу и Закона об организации местных самоуправлений, позволяющий одновременно входить как в Рийгикогу, так и в собрание местного самоуправления, полностью соответствует Конституции.

”В случае запрета "закона о двух стульях" место в собрании получит замещающий член из того же избирательного списка. Место в собрании, которое выиграл депутат Рийгикогу, не перейдет никакому другому политическом объединению”, — отметила она.

”Предположение, что получивший меньшее количество голосов замещающий член будет более независимым и сильным в решении вопросов местной жизни, чем член Рийгикогу из волости или города, получивший мандат от избирателей, ни на чем не основывается”, — объяснила Мадизе.

”Тот факт, что депутат Рийгикогу входит в городское или волостное собрание, не ограничивает независимость местного самоуправления […]. В собрании действуют свои правила и соотношения сил, голос депутата не является более весомым, чем голос любого другого члена”, — добавила канцлер.