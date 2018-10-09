Канцлер права: требование среднего образования для охранников аэропорта не соответсвует Конституции

По мнению Мадизе, данное требование противоречит параграфу 29 Конституции, согласно которому граждане ЭР имеют основное право свободно выбирать сферу деятельности, профессию и место работы.

Она добавляет, что требование также противоречит свободе передвижения внутри ЕС, так как не имеющие среднего образования сотрудники охраны аэропортов при переезде в Эстонию могут не найти работу в данной сфере.

Мадизе ждет объяснений от председателя экономической комиссии Свена Сестера.