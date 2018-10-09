Канцлер права: требование среднего образования для охранников аэропорта не соответсвует Конституции

Канцлер права Юлле Мадизе считает, что внесенное в 2005 году в Закон об авиации требование иметь как минимум среднее образование для охранного персонала аэропорта не соответсвует Конституции Эстонии.
По мнению Мадизе, данное требование противоречит параграфу 29 Конституции, согласно которому граждане ЭР имеют основное право свободно выбирать сферу деятельности, профессию и место работы.
Она добавляет, что требование также противоречит свободе передвижения внутри ЕС, так как не имеющие среднего образования сотрудники охраны аэропортов при переезде в Эстонию могут не найти работу в данной сфере.
Мадизе ждет объяснений от председателя экономической комиссии Свена Сестера.