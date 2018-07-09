09.07.2018, 12:29

Канцлер права: при назначении алиментов нужно исходить из потребностей ребенка, а не из дохода родителя

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Фред Пюссь
Фред Пюссь
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Ülle Madise - õiguskantsler
Ülle MadiseFoto: Priit Simson

Канцлер права Юлле Мадизе направила министру юстиции Урмасу Рейнсалу свое мнение относительно поправок к закону об алиментах и отметила, что при назначении алиментов нужно исходить во многом из потребностей ребенка, а не только из дохода родителя.

Мадизе отмечает, что доход родителя принимать во внимание тоже нужно, поскольку уклад жизни ребенка формируется исходя из средств, которыми располагают его родители. Проблема возникает тогда, когда ходатайствующий от имени ребенка об алиментах родитель не располагает информацией о доходах и имущественном положении другого родителя, в связи с чем подобная модель в действительности может оказаться не такой полезной, какой могла бы быть.

Более рационально и справедливо, по мнению Мадизе, рассчитывать алименты на основании средних расходов на ребенка, учитывая при этом и другие показатели: доходы родителя, количество детей, место жительства ребенка и прочее. Подобная схема действует в Финляндии, где сумма алиментов вычисляется на основании исследований Департамента статистики по укладу и потреблению финских детей.

Отмечается, что если потребности конкретного ребенка больше этой цифры, то родитель должен иметь право требовать увеличения алиментов. И наоборот: если у выплачивающего алименты родителя нет дохода или его доход не позволяет платить установленную сумму, то он должен иметь право ходатайствовать об уменьшении алиментов.

Канцлер подчеркивает, что привязывая доход родителя к расчетам алиментов, необходимо продумать, каким образом можно было бы принимать во внимание и иное имущество родителя (например, недвижимость и ценные бумаги), а также нетрадиционные виды доходов.

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