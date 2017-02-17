Канцлер права: повышение акциза на слабый алкоголь в опережающем темпе противоречит Конституции

Канцлер права Юлле Мадизе сделала обращение, в котором она находит, что повышение алкогольного акциза в опережающем темпе противоречит конституции.

1. Отказ от снижения социального налога не противоречит Конституции

Прямо перед выборами, 25 февраля 2015 года, Рийгикогу принял изменение Закона о налогообложении, согласно которому между принятием и вступлением в силу повышения налога как правило должно пройти по меньшей мере шесть месяцев. Предпринимателям это объяснили как связывающее правило. К сожалению, ни Конституция, ни какой-либо так называемый конституционный закон не содержит такого ограничения. Пояснительная записка изменения налогообложения и стенограммы Рийгикогу объясняют цель и значение нормы в противоречии с формулировкой нормы и внутренне также противоречиво.

Читать еще

Пояснительная записка не заменяет норму. Если бы налогоплательщикам хотели дать твердую и ясную защиту от быстрого повышения налогов, можно было бы соответствующим образом сформулировать норму. От такой формулировки могли отказаться среди прочего по той причине, что дача жестких гарантий ограничивает возможности следующих правительственных коалиций проводить отличную от прежней политику. Жесткое ограничение в свою очередь не было бы соответствующим Конституции.

Закон о налогообложении таким образом следует толковать так, что между принятием и вступлением в силу закона о налогах или его изменения при наличии уместных обоснований может пройти и меньше шести месяцев. Быстрое же принятие невыгодных для налогоплательщика решений следует обосновать, взвесить весомость целей и причин изменения по сравнению с наносимым налогоплательщику ущербом.

Устойчивость бюджета Больничной кассы вместе с правом новой правительственной коалиции менять прежнюю политику образуют весомый общественный интерес, следовательно отказ от снижения социального налога не противоречит Конституции. Введение предпринимателей в заблуждение достойно сожаления, и нарушение содержащегося в законе ориентира политической культуры может нанести ущерб общей предпринимательской среде.

2. Повышение акциза на слабый алкоголь в 2017 и 2018 году противоречит Конституции

У государства есть не только право, но и обязанность беречь здоровье населения. Алкоголь — один из крупнейших источников вреда здоровью, поэтому установка ограничений на производство, продажу и потребление алкоголя принципиально необходима и оправдана. Но это нельзя делать, нарушая Конституцию. Правовое государство уважает уже данные обещания, даже если при взгляде назад они кажутся ошибочными.

Принятый 19 декабря 2016 года Закон об изменении Закона о социальном налоге, Закона о подоходном налоге и других законов следует привести в соответствие с Конституцией Эстонской Республики. Этим законом изменили принятый 15 июня 2015 года Закон об изменении Закона о социальном налоге, Закона о подоходном налоге и других законов, повысив акцизы на слабый алкоголь быстрее ранее предусмотренного законом графика. Рийгикогу в 2015 году использовал технику регулирования, которая дала на 2017 и 2018 год предпринимателям обещание не повышать акцизы. Следующие очередные выборы в Рийгикогу состоятся в 2019 году, очевидно, поэтому указали на возможность дополнительного повышения акцизов после 2018 года. Нарушив срочное обещание, нарушили прописанную в статье 31 Конституции свободу предпринимательства вместе со следующим из статьи 10 Конституции принципом оправданного ожидания.

Связанное со сроками обещание — также, например, срочный арендный или трудовой договор — надежнее, чем бессрочное обещание. Поэтому следует предпочитать технику регулирования, которая оставляет следующей правительственной коалиции возможность менять политические решения. Государство может отступить от срочного обещания только в исключительных обстоятельствах, среди прочего, например, в случае тяжелого экономического кризиса. От нарушения свободы предпринимательства и принципа оправданного ожидания несут ущерб производители, продавцы и магазины, в особенно большом объеме маленькие магазины, на которые влияет приграничная торговля.