Канцлер права изучит законность планирования школьных контрольных работ

В связи с постоянно поступающими от родителей и детей жалобами канцлер права Юлле Мадизе решила изучить законность вопроса планирования школьных контрольных работ и запросила у тринадцати случайно выбранных школ соответствующую информацию.

Согласно постановлению Министерства социальных дел, в целях защиты здоровья детей контрольные запрещено проводить по понедельникам и пятницам, а также на первом и последнем уроке учебного дня. Исключения составляют случаи, когда предмет значится в расписании только в понедельник и пятницу или в один из этих дней и когда предмет значится в расписании только первым или последним уроком.

Наряду с этим в один учебный день можно проводить лишь одну контрольную, а всего в неделю контрольных может быть максимум три.