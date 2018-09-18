18.09.2018, 18:20

Канцлер Минобороны: углубляем сотрудничество с Польшей в области киберзащиты

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Kristjan Prikk
Kristjan PrikkFoto: Raido Vint

Канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк обсудил вчера, на встрече с заместителем министра обороны Польши Томашем Здзикотом (Tomasz Zdzikot), двухстороннее сотрудничество в области киберзащиты.

По словам канцлера Министерства обороны Кристьяна Прикка, интерес к развитию эстонско-польского сотрудничества в данной сфере высок с обеих сторон, сообщает ведомство.

"Важно, чтобы наше с союзниками видение кибер-рисков и происходящего в кибер-пространстве было одинаковым. Тем более, что у нас с Польшей существует единое понимание рисков и региональной безопасности”, — заявил Прикк.

На встрече также шла речь об эстонском опыте развития сферы киберзащиты. Прикк пригласил представителей Польши ознакомиться с возможностями размещенного в Эстонии киберполигона.

Совместно посчитали важным развивать киберсотрудничество в рамках расширенного присутствия НАТО, а также на различных учениях.

По словам Прикка, оборонное сотрудничество между Эстонией и Польшей последовательно углубляется.

Прикк поблагодарил Томаша Здзикота за вклад Польши в миссию Балтийского воздушного патрулирования, в штабной элемент НАТО в Эстонии, в Центр сотрудничества в области киберобороны НАТО, в Балтийский колледж обороны, а также в масштабные весенние учения Siil.

Посетивший Эстонию заместитель министра обороны Польши Томаш Здзикот отвечает в Министерстве обороны Польши за развитие сферы киберзащиты.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Правительство договорилось: бюджет практически составлен, снижения акцизов не ожидается

18.09.2018
Хотя все правящие партии на переговорах по бюджету выложили на стол предложения относительно акцизов и налоговых изменений, бюджет, по сути, составлен и больших изменений там не ожидается.
Подробнее

Манифест работодателей: рынок труда горит. Государство не должно способствовать возникновению выученной беспомощности

18.09.2018
Центральный союз работодателей Эстонии сегодня опубликовал манифест работодателей. В издающемся через каждые четыре года манифесте содержится видение работодателей положения эстонского государства на данный момент и предложения, которые адресованы государству, работникам и предпринимателям.
Подробнее



ВИДЕО | DELFI и EPL в Дании: По оценке эксперта, глава Danske Bank завтра уйдет в отставку

18.09.2018
Адвокат и эксперт по борьбе с отмыванием денег Якоб Деденрот Бернхофт не видит возможности, как руководитель банка Danske Томас Борген сможет дальше работать в банке после завтрашнего обнародования результатов внутреннего расследования.
Подробнее

Лукашенко решил получить выход к морю через Латвию

18.09.2018
Во вторник, 18 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Василия Марковича новым послом в Латвийской Республике. Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко дал дипломату задачу "обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю" — с выгодой для cвоей страны.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

Поминки по интернету. О новой европейской директиве об авторских правах

18.09.2018
В минувшую среду Европарламент большинство голосов принял директиву об авторских правах на едином цифровом рынке. Голоса эстонских евродепутатов разделились: против проголосовали Урмас Паэт, Игорь Грязин и Яна Тоом. За — Индрек Таранд, Тунне Келам и Ивари Падар. Принятие новой директивы активно продвигал и эстонским еврокомиссар Андрус Ансип. Тоом, теневой докладчик по директиве в Комитете по культуре, разъясняет, почему противники директивы говорят о введении цензуры и "смерти" свободного Интернета.
Подробнее

ВИДЕО: Олейник задушил Ханта, но заработал в 6 раз меньше

18.09.2018
С большим успехом в Москве прошло первое бойцовское шоу UFC. Главным событием вечера стал поединок 41-летнего российского тяжеловеса Алексея Олейника (57-11) против 44-летнего новозеландца Марка Ханта (13-13).
Подробнее

ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином

18.09.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с официальным визитом в Пекине, в рамках которого у нее запланированы встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.
Подробнее

Мать трехлетнего малыша: сидя с ребенком, работу не найти, а медицинская страховка заканчивается

18.09.2018
Многие родители не имеют медицинской страховки, потому что по достижении ребенком трехлетнего возраста пропадает страховая защита, но не всегда есть возможность сразу пойти работать. В большинстве речь идет о матерях, выясняется из опубликованного сегодня исследования Министерства социальных дел, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее