Канцлер Минобороны: углубляем сотрудничество с Польшей в области киберзащиты

По словам канцлера Министерства обороны Кристьяна Прикка, интерес к развитию эстонско-польского сотрудничества в данной сфере высок с обеих сторон, сообщает ведомство.

"Важно, чтобы наше с союзниками видение кибер-рисков и происходящего в кибер-пространстве было одинаковым. Тем более, что у нас с Польшей существует единое понимание рисков и региональной безопасности”, — заявил Прикк.

На встрече также шла речь об эстонском опыте развития сферы киберзащиты. Прикк пригласил представителей Польши ознакомиться с возможностями размещенного в Эстонии киберполигона.

Совместно посчитали важным развивать киберсотрудничество в рамках расширенного присутствия НАТО, а также на различных учениях.

По словам Прикка, оборонное сотрудничество между Эстонией и Польшей последовательно углубляется.

Прикк поблагодарил Томаша Здзикота за вклад Польши в миссию Балтийского воздушного патрулирования, в штабной элемент НАТО в Эстонии, в Центр сотрудничества в области киберобороны НАТО, в Балтийский колледж обороны, а также в масштабные весенние учения Siil.

Посетивший Эстонию заместитель министра обороны Польши Томаш Здзикот отвечает в Министерстве обороны Польши за развитие сферы киберзащиты.