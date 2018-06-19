Канцлер Минобороны попросил руководителя отдела стратегической коммуникации уволиться со дня

Канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов освободил от должности руководителя отдела стратегической коммуникации министерства Рауно Вери, приступившего к работе всего год назад, 29 июня прошлого года..

"Эта информация правдива, меня попросил уйти канцлер Йонатан Всевиов, который обосновал свое желание двумя аргументами: мы дышим не в унисон и я не читаю его мысли", — сказал Вери Delfi.

Вери добавил, что он спросил у Всевиова, есть ли к нему какие-то нарекания по работе, оно их не было.

"Поскольку канцлер — административный руководитель учреждения, я не видел причины начинать тягаться со своим непосредственным начальником в его учреждении и обмениваться мнениями на эту тему, я просто выполнил просьбу", — пояснил Вери.

Всевиов попросил Вери покинуть должность 17 мая, и на следующий день был, по сути, его последний рабочий день. "Начиная с 19 мая я был в отпуске и официально покинул должность после отпуска, 8 июня", — подтвердил Вери.

В составлявшемся почти сутки и состоящем из одного предложения ответе отдела стратегической коммуникации министерства обороны утверждения Вери не опровергли: "Трудовые отношения Вери были прекращены с отказом от трудового договора в обычном порядке со стороны работника".

Вери признал, что ему поступали предложения для новых вызовов, но ничего конкретного еще нет.