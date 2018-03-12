Канцлер: между Эстонией и Великобританией — полное взаимопонимание и доверие в вопросах обороны

Канцлер Министерства обороны Йонатан Всевиов встретился на прошлой неделе, во время своего визита в Великобританию, с канцлером Министерства обороны Соединенного Королевства Стивеном Лавгроувом, а также посетил государственный центр киберзащиты.

На встрече с Лавгроувом Всевиов обсудил темы присутствия союзников по НАТО (eFP — enhanced Forward Presence — Усиленное Передовое Присутствие НАТО), саммита НАТО, киберзащиты и двустороннего оборонного сотрудничества, сообщает министерство обороны.

Канцлеры обсудили последующие шаги НАТО в деле совершенствования укрепления НАТО, которые важны как для eFP, так и укрепления позиции Альянса в более широком плане.

”Великобритания и Эстония имеют сходные точки зрения на укрепление позиции НАТО, направленной на сдерживание и оборону. Определяющим фактором для укрепления оборонного потенциала Альянса является скорость, для чего следует совершенствовать возможности по переброске войск, а также продолжать приспосабливаться к изменившейся ситуации с безопасностью во всех областях, в том числе, в сфере киберзащиты”, — заявил Йонатан Всевиов.

Одной из тем встречи канцлеров было также усиление киберсотрудничества. По словам Всевиова, тесные отношения между обоими государствами в области обороны представляют благодатную почву для развития сотрудничества в области киберзащиты, в том числе в рамках совместных учений.

Всевиов и Лавгроув также обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, важной частью которого являются совместные операции. ”В феврале Рийгикогу одобрил отправку эстонских военнослужащих, состоящих на действительной службе, в Афганистан, где они примут участие в миссии Resolute Support вместе с подразделениями Великобритании и США”, — сообщил Всевиов.

Великобритания также уведомила о своем решении внести свой вклад в руководимую Францией операцию ”Бархан” в регионе Сахель; уже в ближайшие недели Министерство обороны планирует запросить мандат на участие в данной операции.

Йонатан Всевиов также поблагодарил канцлера Лавгроува за ведущую роль Великобритании в eFP в Эстонии.