Канцелярия Рийгикогу организует конкурс идей для памятника в Губернаторском саду. Основные условия конкурса вчера вечером обсудила и утвердила рабочая группа экспертов.

”По твердому убеждению рабочей группы, памятник должен быть посвящен государственности, — сказала директор канцелярии Мария Алайыэ. — Рабочая группа также пришла к выводу, что задавать четкое направление не следует. Иными словами, участники конкурса сами смогут решить, посвящать ли памятник какому-то конкретному лицу, группе лиц или же использовать в творчестве иные мотивы”.

Согласно основным требованиям, памятник должен быть представительным, современным и вписываться во входящий в комплекс замка Тоомпеа Губернаторский сад. Он также должен быть понятен как жителям Эстонии, так и иностранцам. Конкурс идей планируется провести в 2017 году.

В ближайшее время Канцелярия Рийгикогу планирует полностью обновить Губернаторский сад. В подготовленном для этого проекте также предусмотрено место для памятника.

В состав консультировавшей Канцелярию Рийгикогу рабочей группы вошли ректор Эстонской художественной академии Март Кальм, генеральный директор Департамента охраны памятников истории и культуры Сийм Райэ, главный редактор журнала ”Akadeemia” Тоомас Кихо, историк Яак Валге, ландшафтный архитектор Керсти Лоотус, архитектуровед Ингрид Рууди, руководитель Таллиннского коммунального департамента Айн Валдманн, искусствовед Хейе Трейер, историк искусства Юта Кивимяэ и председатель Эстонского объединения скульпторов Геа Сибола Хансен.