Канцелярия Рийгикогу объявила конкурс на возведение монумента в Губернаторском саду

Канцелярия Рийгикогу объявила конкурс идей на возведение подходящего монумента в Губернаторском саду, расположенном рядом с замком Тоомпеа. Планируемый монумент будет посвящен государственности. Он должен вписываться в окружение, быть понятен как жителям Эстонии, так и иностранцам, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам руководителя хозяйственного отдела Канцелярии Рийгикогу Арго Коппеля, конкурс идей объявляется в связи с восстановлением Губернаторского сада. ”Ландшафтно-архитектурный проект у нас уже есть. Теперь с помощью конкурса идей мы хотели бы найти и памятник, который впишется в Губернаторский сад”, — сказал Коппель.

”При работе над памятником авторы должны учитывать, что он должен отражать тему государственности, вписываться в историческое окружение, выглядеть представительно, но, в то же время, современно”, — сказал Коппель.

По словам Коппеля, памятник должен быть понятен как жителям Эстонии, так и иностранцам. По его словам, методы художественного самовыражения и материалы можно использовать любые. При этом надо помнить, что монумент в высоту не должен превышать пяти метров и должен быть по возможности устойчив к погодным явлениям.

Ландшафтно-архитектурная часть реставрационных работ по плану будет завершена в следующем году. Памятник предположительно будет изготовлен к 2019 году.

В жюри, которое будет оценивать работы, входит десять человек. Это по одному представителю от комиссии по культуре Рийгикогу, Союза архитекторов, Объединения искусствоведов и кураторов, Академии наук, Таллиннской городской управы и Канцелярии Рийгикогу, а также два представителя от Эстонского объединения скульпторов. В жюри также входят историк архитектуры Март Кальм и ландшафтный архитектор Керсти Лоотус. Она составила ландшафтно-архитектурную часть проекта по восстановлению Губернаторского сада. На первом собрании члены жюри выберут председателя из своего числа.

Призовой фонд конкурса идей — 20 000 евро. Автор победившей работы получит 10 000 евро, занявший второе место — 6000 евро, третье место — 4000. Примерная стоимость памятника — до 160 000 евро. С условиями конкурса идей можно ознакомиться на странице riigihanked.riik.ee. Работы необходимо прислать к 21 ноября.

Монумент в Губернаторском саду планировалось установить в 1935 году, но до войны это так и не было сделано. В 1950 году в саду был установлен портретный бюст председателя Совета народных комиссаров ЭССР Йоханнеса Лауристина. Примерно в 1990 году он был снят. Гранитное основание, на которое в свое время был установлен бюст, сохранилось, но сейчас вместо скульптуры на него установлена бетонная ваза.