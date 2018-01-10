10.01.2018, 17:20

Канцелярия президента ответила редактору Delfi: позитивные изменения в обществе не происходят в одночасье

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Александра Матвеева
Александра Матвеева
EST
Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Kairit Leibold, ERR

31 декабря в своей новогодней речи Керсти Кальюлайд призвала молодежь со всей страны "писать Эстонии". Утром 1 января один из редакторов Delfi обратился к президенту, подняв вопрос о том, почему молодежь из Ида-Вирумаа покидает Эстонию, и предложив несколько вариантов решения проблемы.

Мнение вызвало довольно большой резонанс, им делились в соцсетях, а автору пришло много писем. Мы обратились за комментарием в президентскую канцелярию и получили ответ от советника президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Приводим его в полном объеме:

"Прежде всего благодарю вас от имени главы государства за то, что быстро отреагировали на призыв и написали свои мысли. Позитивные изменения в обществе не происходят в одночасье, и никакого чудодейственного лекарства здесь нет. Если бы было, им, вероятно, воспользовались бы. Но подобные изменения начинаются с маленьких шагов, которые может сделать каждый. И запись своих мыслей, выступление в СМИ и побуждение дискуссии, как это сделали вы — это именно то, что может сделать каждый из нас. Так что еще раз спасибо вам за выражение своей позиции".

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