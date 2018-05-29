Канадская газета: Ратас до конца не аннулировал договор с Единой Россией

Вчера находившийся с визитом в Канаде премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью местному изданию The Globe and Mail, что протокол о сотрудничестве между Центристской партией и Единой Россией неактивен.

”Если я сказал, что он неактивен, то его больше не существует”, — сказал Ратас.

Хотя Ратас и заверил, что протокол на практике ни разу не применялся и, вероятно, никогда не будет применен, его советник по коммуникации Йоханнес Мерилай сказал изданию, что формально договор не аннулирован. Причину этому он назвать не смог, отметив, однако, что ”это политика партии”.

Вопрос поднимался и на вчерашней пресс-конференции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что полностью поддерживает аргументы Ратаса. ”У нас с Эстонией и ее подходом к беспокойству относительно России очень тесное взаимопонимание”, — заверил Трюдо.