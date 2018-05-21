Кампания TAI: презерватив в новых отношениях — это так же элементарно, как ремень безопасности в автомобиле

По словам Пертель, люди этой возрастной группы пользуются презервативами значительно реже молодых. Среди 35-55-летних никогда не используют презерватив при случайных связях более половины женщин и более трети мужчин. Из этой возрастной группы пятая часть мужчин и каждая восьмая женщина вступали в случайные связи.

У семейного врача тестирование на ВИЧ можно делать бесплатно неограниченное число раз. То же относится к ВИЧ-консультированию в кабинетах тестирования, клиниках сексуального здоровья и андрологических клиниках, у гинекологов и других врачей-специалистов. Также в аптеках продаются экспресс-тесты.

Кампания на улицах, на телевидении, по радио и в интернете продлится до конца лета. Информация кампании доступна как на эстонском, так и на русском языке на сайте www.hiv.ee, где можно также подробнее узнать о заболеваниях, передающихся половым путем, и о других причинах, по которым следует пользоваться презервативом.

По удельному количеству новых случаев заражения ВИЧ относительно общей численности населения Эстония находится на втором месте в Европе, после Латвии. В прошлом году в Эстонии было диагностировано 219 новых случаев ВИЧ. В общей сложности в Эстонии вирус иммунодефицита человека выявлен у 9792 человек.