21.05.2018, 19:30

Кампания TAI: презерватив в новых отношениях — это так же элементарно, как ремень безопасности в автомобиле

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rus.delfi.ee
EST
Cosmo Glämmilaat
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Начинающаяся сегодня социальная кампания «Миллион причин полюбить» напоминает, что презерватив – это самый надежный и недорогой способ избежать ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Институт развития здоровья.

Кампания направлена в первую очередь на сексуально активных людей.

”Использование презерватива в случае партнера с неясным ВИЧ-статусом должно быть таким же само собой разумеющимся, как пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Кроме того, человек, который использует презерватив, заботится и о своем здоровье, и о здоровье своего партнера, — сказала руководитель отдела развития здоровья и благополучия Института развития здоровья (TAI) Тийа Пертель. — Многие передающиеся половым путем инфекции и ВИЧ могут долгое время протекать без симптомов, то есть человек может и не знать о том, что заразился. Единственный способ, позволяющий быть уверенным, — это сделать анализы на наличие ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. А при новой связи презерватив является единственным средством, способным защитить от заболеваний, передающихся половым путем, в том числе и от ВИЧ”.

Несмотря на то, что кампания направлена на всех сексуально активных людей, TAI уделяет особое внимание людям в возрасте 35-55 лет, поскольку более половины новых случаев заражения ВИЧ приходится именно на эту возрастную группу.

По словам Пертель, люди этой возрастной группы пользуются презервативами значительно реже молодых. Среди 35-55-летних никогда не используют презерватив при случайных связях более половины женщин и более трети мужчин. Из этой возрастной группы пятая часть мужчин и каждая восьмая женщина вступали в случайные связи.

У семейного врача тестирование на ВИЧ можно делать бесплатно неограниченное число раз. То же относится к ВИЧ-консультированию в кабинетах тестирования, клиниках сексуального здоровья и андрологических клиниках, у гинекологов и других врачей-специалистов. Также в аптеках продаются экспресс-тесты.

Кампания на улицах, на телевидении, по радио и в интернете продлится до конца лета. Информация кампании доступна как на эстонском, так и на русском языке на сайте www.hiv.ee, где можно также подробнее узнать о заболеваниях, передающихся половым путем, и о других причинах, по которым следует пользоваться презервативом.

ТОП

По удельному количеству новых случаев заражения ВИЧ относительно общей численности населения Эстония находится на втором месте в Европе, после Латвии. В прошлом году в Эстонии было диагностировано 219 новых случаев ВИЧ. В общей сложности в Эстонии вирус иммунодефицита человека выявлен у 9792 человек.

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