Кампания TAI: презерватив в новых отношениях — это так же элементарно, как ремень безопасности в автомобиле

Начинающаяся сегодня социальная кампания «Миллион причин полюбить» напоминает, что презерватив – это самый надежный и недорогой способ избежать ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем, сообщает Институт развития здоровья.
Кампания направлена в первую очередь на сексуально активных людей.
”Использование презерватива в случае партнера с неясным ВИЧ-статусом должно быть таким же само собой разумеющимся, как пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Кроме того, человек, который использует презерватив, заботится и о своем здоровье, и о здоровье своего партнера, — сказала руководитель отдела развития здоровья и благополучия Института развития здоровья (TAI) Тийа Пертель. — Многие передающиеся половым путем инфекции и ВИЧ могут долгое время протекать без симптомов, то есть человек может и не знать о том, что заразился. Единственный способ, позволяющий быть уверенным, — это сделать анализы на наличие ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. А при новой связи презерватив является единственным средством, способным защитить от заболеваний, передающихся половым путем, в том числе и от ВИЧ”.
Несмотря на то, что кампания направлена на всех сексуально активных людей, TAI уделяет особое внимание людям в возрасте 35-55 лет, поскольку более половины новых случаев заражения ВИЧ приходится именно на эту возрастную группу.