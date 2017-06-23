Кампания по безопасному сексу напоминает молодежи: пользуйтесь презервативом!

Сегодня начинается адресованная прежде всего молодежи кампания на тему безопасного секса, которая напоминает, что презерватив – единственное средство защиты от заболеваний, передающихся половым путем, а также от ВИЧ, сообщает Институт развития здоровья.

Хотя исследования показывают, что презервативы становятся всё более популярными, доля половых актов без презерватива остается по-прежнему высокой.

”Презерватив важен не только при сексе со случайным партнером, но и в постоянной паре. От презерватива не стоит отказываться, пока оба не проверятся на ВИЧ и заболевания, передающиеся половым путем, — обращается к молодежи Тийа Пертель, руководитель отдела укрепления здоровья Института развития здоровья. — ВИЧ — это вирус, который может не проявляться никакими симптомами. Человек может не знать о заражении, и у его партнера тоже нет причин его заподозрить. Ведь у некоторых поначалу возникают всего лишь симптомы рядовой вирусной инфекции”.

Пертель подчеркивает, что, помимо ВИЧ, презерватив защищает и от передающихся половым путем заболеваний. Например, один только хламидиоз диагностировался в течение мая в 109 случаях.

”Когда у человека несколько партнеров, нужно проходить тестирование каждые шесть месяцев и с появлением каждого нового партнера. Рекомендуется пользоваться ”двойной защитой”, то есть и презервативом, и противозачаточными таблетками: это придаст уверенности в том, что вы предотвратите и нежелательную беременность, и заболевания, передающиеся половым путем”, — добавляет Пертель.

В этом году в Эстонии уже диагностировано 123 новых случая ВИЧ. В целом в Эстонии ВИЧ диагностировался более чем в 9600 случаях, причем есть основания полагать, что количество диагностированных случаев не отражает фактическую распространенность ВИЧ. По оценкам, в Эстонии живет до 2000 ВИЧ-инфицированных, которые сами об этом не знают.

С начала этого года тест на ВИЧ, помимо консультационных центров для молодежи, можно неограниченное количество раз бесплатно сделать у семейного врача. Экспресс-тест на ВИЧ можно сделать и на дому, он дает результат с точностью 99,7% в течение 15 минут. В случае положительного результата следует обратиться к семейному врачу или в кабинет анонимного консультирования по СПИДу.

На сайте www.hiv.ee можно найти полезную информацию о том, как говорить с партнером об использовании презерватива. Исследования подтверждают, что пары, обсуждающие безопасный секс, с большей вероятностью будут пользоваться презервативом. Открытое обсуждение темы секса способствует большей удовлетворенности в отношениях и более безопасному сексуальному поведению.

Кампания Института развития здоровья продлится все лето: в кинотеатрах и интернете транслируются видеоклипы, которые поддерживает наружная реклама и баннеры в сети. Материалы кампании доступны и на эстонском, и на русском языке.

Знаете ли вы, что:

- Среди молодежи 14–15 лет вступали в половой контакт 15%, 16–18 лет — половина (46%) и 19–24 лет — 84%.

- Среди молодежи 19–24 лет в течение предшествовавших опросу 12 месяцев всегда пользовались презервативом 47%.

- Незащищенный (без презерватива) половой акт с инфицированным партнером — один из основных способов распространения ВИЧ во всем мире, это касается как гетеросексуальных, так и гомосексуальных контактов.

- Эстония по-прежнему занимает первое место в Европейском союзе по распространенности ВИЧ и количеству новых случаев инфицирования ВИЧ на душу населения.

- По данным Департамента здоровья, в 2016 году диагностировано 229 новых случаев ВИЧ, в 49% из них инфицирование произошло при половом акте, в 12% случаев — при инъекции наркотиков, в 4% — гомосексуальным путем, по поводу 35% данных нет.