Кампания ”Ищем героев”: расскажите о людях, которые сделали Эстонию безопаснее!

По словам члена правления If Kindlustuse Артура Прауна, безопасность нам обеспечивает не только государство — все важнее становится вклад общин и отдельных людей. ”Будучи страховой компанией, мы каждый день видим, насколько важно для жителей страны, чтобы их дома и близкие были в безопасности. Поэтому мы должны замечать людей, являющихся, например, добровольными спасателями или помощниками полицейских, которые проводят свое свободное время вдали от детей и семьи с тем, чтобы жить в Эстонии было безопаснее. Мы должны чаще обращать внимание на таких людей, благодарить их, выражать им признательность. Это не может быть задачей одного лишь государства — свой вклад должен внести и частный сектор”, — сказал Праун.

В этом году патронами кампании ”Ищем героев” стали братья Тынис и Мадис Миллинги. Оба они наряду со своей основной работой являются активными добровольцами. Шоумен и организатор мероприятий Тынис с 2007 года работает помощником полицейского, а являющийся членом Рийгикогу актер Мадис с 2012 года числится добровольным спасателем. Оба также являются членами Кайтселийта.

Тынис Миллинг: ”В Эстонии более 1000 помощников полицейских, и примерно 3500 добровольных спасателей — на суше и на воде. Они делают это не ради денег или известности. Мы не должны принимать их вклад, как нечто само собой разумеющееся. Важно замечать таких людей и выражать им свою признательность”.

Мадис Миллинг: ”Важно, чтобы повсюду в Эстонии люди дали живущим среди нас героям знать, что мы считаем их примером. Уже в начале февраля мы сможем их достойно отблагодарить”.

Факты о прошлом благодарственном мероприятии:

В прошлый раз участие в народной инициативе оказалось неожиданно активным — компании If Kindlustus рассказали о 60 людях, которые помогли сделать Эстонию безопаснее. Особенно выделили четырех человек. Это:

Живущий в Пярну Роланд Митт, который спас тонущего в реке Пярну 14-летнего подростка. Мальчик упал в воду с причала, совершая трюк на скейтборде. Без посторонней помощи ему бы ни за что не удалось выбраться из холодной воды.

Вольдемар Зайдуллин из Ляэне-Вирумаа — руководитель и один из основателей местной спасательной команды, а также член местной бригады спасения на море. Вольдемар выезжал на сотни вызовов, а, кроме того, благодаря его внимательности нескольким людям удалось избежать смерти от переохлаждения.

Житель Кейла Рональд Вильхельм Розин, который работает патрульным охранной фирмы, а также является помощником полицейского. Розин помог полиции в расследовании ограблений в Кейла, сильно обеспокоивших местное население.

Жительница Ляэне-Вирумаа Керсти Липварс, добровольный спасатель и руководитель добровольной спасательной команды. Своей добросовестной работой она продемонстрировала, насколько важно бороться за безопасность в маленьком сообществе и развивать добровольческое движение.