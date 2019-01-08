Кампания ”Ищем героев”: расскажите о людях, которые сделали Эстонию безопаснее!

По словам члена правления If Kindlustuse Артура Прауна, безопасность нам обеспечивает не только государство — все важнее становится вклад общин и отдельных людей. ”Будучи страховой компанией, мы каждый день видим, насколько важно для жителей страны, чтобы их дома и близкие были в безопасности. Поэтому мы должны замечать людей, являющихся, например, добровольными спасателями или помощниками полицейских, которые проводят свое свободное время вдали от детей и семьи с тем, чтобы жить в Эстонии было безопаснее. Мы должны чаще обращать внимание на таких людей, благодарить их, выражать им признательность. Это не может быть задачей одного лишь государства — свой вклад должен внести и частный сектор”, — сказал Праун.
В этом году патронами кампании ”Ищем героев” стали братья Тынис и Мадис Миллинги. Оба они наряду со своей основной работой являются активными добровольцами. Шоумен и организатор мероприятий Тынис с 2007 года работает помощником полицейского, а являющийся членом Рийгикогу актер Мадис с 2012 года числится добровольным спасателем. Оба также являются членами Кайтселийта.
Тынис Миллинг: ”В Эстонии более 1000 помощников полицейских, и примерно 3500 добровольных спасателей — на суше и на воде. Они делают это не ради денег или известности. Мы не должны принимать их вклад, как нечто само собой разумеющееся. Важно замечать таких людей и выражать им свою признательность”.
Мадис Миллинг: ”Важно, чтобы повсюду в Эстонии люди дали живущим среди нас героям знать, что мы считаем их примером. Уже в начале февраля мы сможем их достойно отблагодарить”.
Факты о прошлом благодарственном мероприятии:
В прошлый раз участие в народной инициативе оказалось неожиданно активным — компании If Kindlustus рассказали о 60 людях, которые помогли сделать Эстонию безопаснее. Особенно выделили четырех человек. Это:
- Живущий в Пярну Роланд Митт, который спас тонущего в реке Пярну 14-летнего подростка. Мальчик упал в воду с причала, совершая трюк на скейтборде. Без посторонней помощи ему бы ни за что не удалось выбраться из холодной воды.
- Вольдемар Зайдуллин из Ляэне-Вирумаа — руководитель и один из основателей местной спасательной команды, а также член местной бригады спасения на море. Вольдемар выезжал на сотни вызовов, а, кроме того, благодаря его внимательности нескольким людям удалось избежать смерти от переохлаждения.
- Житель Кейла Рональд Вильхельм Розин, который работает патрульным охранной фирмы, а также является помощником полицейского. Розин помог полиции в расследовании ограблений в Кейла, сильно обеспокоивших местное население.
- Жительница Ляэне-Вирумаа Керсти Липварс, добровольный спасатель и руководитель добровольной спасательной команды. Своей добросовестной работой она продемонстрировала, насколько важно бороться за безопасность в маленьком сообществе и развивать добровольческое движение.