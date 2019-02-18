Камеры у торгового центра Kristiine со вторника начнут фиксировать проезд на красный свет

"В тестовый период штрафы выписываться не будут. Для нарушителей скоростного режима ничего не изменится: рассмотрением нарушений и выписыванием штрафов по-прежнему будет заниматься Департамент полиции и погранохраны", — сказал руководитель службы региональной организации движения Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя.

В тестовый период проверят обновленное в сентябре прошлого года программное обеспечение, которое позволяет фиксировать нарушения ПДД, касающиеся проезда на красный свет.

Тестовый период продлится до двух недель, а при необходимости — дольше, с целью убедиться в полном функционировании системы и произвести дополнительную настройку, если потребуется.

Как пояснил порталу rus.err.ee Эркки Вахеоя, камеры будут фиксировать только те автомобили, которые пересекли стоп-линию на красный свет. "Проезд на желтый сигнал светофора камеры фиксировать не станут, и по окончании тестового периода штрафы за это выписываться не будут", –добавил он.