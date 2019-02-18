18.02.2019, 20:50

Камеры у торгового центра Kristiine со вторника начнут фиксировать проезд на красный свет

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rus.delfi.ee
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Kristiine ristmiku kiiruskaamerad
Kristiine ristmiku kiiruskaameradFoto: Karli Saul

С 19 февраля на перекрестке таллиннских улиц Тулика, Эндла и Сыпрузе начнется тестирование дополнительной функции камер по измерению скорости. По окончании тестового режима штрафы будут выписываться как нарушителям скоростного режима, так и любителям проезжать перекресток на запрещающий сигнал светофора, пишет rus.err.ee.

"В тестовый период штрафы выписываться не будут. Для нарушителей скоростного режима ничего не изменится: рассмотрением нарушений и выписыванием штрафов по-прежнему будет заниматься Департамент полиции и погранохраны", — сказал руководитель службы региональной организации движения Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя.

В тестовый период проверят обновленное в сентябре прошлого года программное обеспечение, которое позволяет фиксировать нарушения ПДД, касающиеся проезда на красный свет.

Тестовый период продлится до двух недель, а при необходимости — дольше, с целью убедиться в полном функционировании системы и произвести дополнительную настройку, если потребуется.

Как пояснил порталу rus.err.ee Эркки Вахеоя, камеры будут фиксировать только те автомобили, которые пересекли стоп-линию на красный свет. "Проезд на желтый сигнал светофора камеры фиксировать не станут, и по окончании тестового периода штрафы за это выписываться не будут", –добавил он.

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