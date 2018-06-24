КАМЕРЫ ОНЛАЙН: По всей стране снова пройдут дожди. Кое-где ливни могут быть особенно сильными

Сегодня начиная с трех часов дня в Юго-Восточной Эстонии начнутся сильные дожди. Если в четверг ночью в Таллинне выпало 23,6 мм осадков, то сегодня, согласно прогнозам, например, в Валге выпадет 24,2 мм.

Уже утром дожди прошли над Чудским озером и на северо-востоке страны.

Тем не менее, синоптики отмечают, что точно такого же потопа, как в Таллинне, скорее всего, не будет, поскольку ”почва Южной Эстонии более благоприятна для такого рода осадков”.

К вечеру в Юго-Восточной Эстонии ожидаются и грозы.

Смотрите, какая погода сейчас в Таллинне:

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