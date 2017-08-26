Камера слежения позволила МуПо выявить нарушителей

18 дел об административных правонарушениях только за июль позволила Муниципальной полиции Таллинна инициировать камера слежения, установленная около контейнеров на автостоянке у Pirita Selver, сообщает Раэпресс.

Таллинский департамент окружающей среды разместил на стоянке пункт сбора опасных отходов, контейнер для негодных электроприборов, а также контейнеры для сбора стекла и одежды, закрепив около них видеокамеру, позволяющую следить за происходящим здесь. Она и запечатлела лиц, которые захламляли окрестности, захламляли городское пространство. Аналогичные "деятели" были выявлены в Виймси и в Ласнамяэ. В основном их "деяния" были связаны с отходами электроники и автомобильными покрышками.

Департамент обращает внимание таллинцев на то, что контейнеры для отходов электроники и опасных отходов около Pirita Selver доступны с 1 мая по 30 сентября по средам с 14 до 19 часов, а по субботам и воскресеньям — с 10 до 15 часов. Если контейнер закрыт, складирование около него отходов влечет за собой штраф. Комплектные отходы электроники и электроприборов принимают у населения бесплатно станции сбора отходов. Пр покупке нового электро- или электронного устройства, продавший его магазин обязан принять аналогичное старое устройство, а небольшие электронные устройства (с длиной стороны не более 25 см) принимают все магазины электроники, даже если вы ничего не купите взамен. До 8 автомобильных шин без ободов за один раз принимают бесплатно все станции сбора отходов.