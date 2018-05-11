11.05.2018, 07:01

Камера пыток в Ласнамяэ, или Страсти по ИД-карте

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rus.delfi.ee
EST 1
Pinna tänava büroos
Pinna tänava büroosFoto: Andres Putting

Издание Maaleht опубликовало отрытое письмо главе Департамента полиции и погранохраны от человека, который был вынужден просидеть два часа в живой очереди в представительстве в Ласнамяэ, чтобы ”в э-государстве получить удостоверение личности”.

”Достопочтенный глава полиции. Мы все вместе радовались тому, что у нас лучшее в мире э-государство, где, например, открыть фирму, заплатить налоги или получить э-гражданство можно с молниеносной скоростью. […] Но не могу молчать и о проблеме, которая, к сожалению существенно разбавляет наш э-успех”.

”Так, недавно мне пришлось спуститься со сказочных высот э-мира в обычный мир столицы Эстонии, воплощенный в казавшуюся бесконечной живую очередь на получение ИД-карты в Ласнамяэ”.

”Может, я слишком наивен, но кажется, что на фоне нашего э-бэкграунда два часа в живой очереди в госучреждении — это все же немного перебор. Особенно если речь не идет об экстренной ситуации. Если прибавить к этому еще и время, которое уходит на то, чтобы добраться до бюро обслуживания, то человеку придется потратить три часа своего рабочего времени. В любом случае это слишком много. И в любом случае это не вызывает в людях большой любви к государству. Скорее, наоборот”.

Полностью письмо можно прочитать здесь.

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Камера пыток в Ласнамяэ, или Страсти по ИД-карте

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Издание Maaleht опубликовало отрытое письмо главе Департамента полиции и погранохраны от человека, который был вынужден просидеть два часа в живой очереди в представительстве в Ласнамяэ, чтобы ”в э-государстве получить удостоверение личности”.
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