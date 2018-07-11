Кальюранд: мы должны больше общаться и перестать навешивать друг на друга ярлыки

В понедельник в Ботаническом саду состоялась встреча представителей Социал-демократический партии с избирателями, среди гостей были жители Таллинна, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Гостей интересовали самые разные темы: от роли женщины в политике до будущего криптовалют в Эстонии. Конечно же, не обошли стороной и тему отношений между эстонской и русскоязычной общинами, сообщает пресс-служба партии.

”История была и остается частью нашего ”сегодня” и нашего будущего, — сказала, комментируя отношения двух общин, Марина Кальюранд. — Увы, в Эстонии до сих пор разные взгляды на прошлое, на то, что произошло в 40-м году и после. Я понимаю, что у людей могут быть разные мнения, но эти мнения не должны разделять нас, сеять ненависть и вражду друг к другу”, — сказала Кальюранд.

Политик верит, что все начинается с семьи. ”Также я верю, что мы все же научимся говорить об истории так, чтобы это никого не обижало. Это лишь вопрос времени. Конечно, мое поколение очень сложно изменить. Но мы можем воспитать своих детей и внуков так, чтобы они гордились своим государством и уважали тех, кто живет здесь”, — продолжила Кальюранд.