11.07.2018, 07:40

Кальюранд: мы должны больше общаться и перестать навешивать друг на друга ярлыки

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rus.delfi.ee
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Кальюранд: мы должны больше общаться и перестать навешивать друг на друга ярлыки
Foto: SDE

В понедельник в Ботаническом саду состоялась встреча представителей Социал-демократический партии с избирателями, среди гостей были жители Таллинна, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Гостей интересовали самые разные темы: от роли женщины в политике до будущего криптовалют в Эстонии. Конечно же, не обошли стороной и тему отношений между эстонской и русскоязычной общинами, сообщает пресс-служба партии.

”История была и остается частью нашего ”сегодня” и нашего будущего, — сказала, комментируя отношения двух общин, Марина Кальюранд. — Увы, в Эстонии до сих пор разные взгляды на прошлое, на то, что произошло в 40-м году и после. Я понимаю, что у людей могут быть разные мнения, но эти мнения не должны разделять нас, сеять ненависть и вражду друг к другу”, — сказала Кальюранд.

Политик верит, что все начинается с семьи. ”Также я верю, что мы все же научимся говорить об истории так, чтобы это никого не обижало. Это лишь вопрос времени. Конечно, мое поколение очень сложно изменить. Но мы можем воспитать своих детей и внуков так, чтобы они гордились своим государством и уважали тех, кто живет здесь”, — продолжила Кальюранд.

”Некоторые партии видят интеграцию в том, чтобы запретить русскоязычное образование. Я считаю, что насильственный путь неправильный. Кроме того, пустые лозунги без объяснений и планов действия еще больше пугают людей и отталкивают их друг от друга. Конечно, эстонский язык является государственным языком, и знать его нужно. Иначе быть не может. Однако можно выучить эстонский, сдать экзамен и никогда этим языком не пользоваться. Разве это интеграция?”, — спрашивает Кальюранд.

По словам социал-демократа, государство должно создать для всех возможности, чтобы выучить язык и жить в той среде, где можно им пользоваться.

”Мы должны больше общаться друг с другом и перестать навешивать друг на друга ярлыки”, — подытожила Кальюранд.

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