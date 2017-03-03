В пятницу бывший министр иностранных дел и кандидат в президенты Марина Кальюранд выступила с докладом на тему ”Женщина в политике” на Конгрессе Женщин Эстонии в Национальной библиотеке.

”Мы все достойны уважения. И в политике тоже. Мне довелось на протяжении 14 месяцев наблюдать в политике много лицемерия и деятелей, которые на камеру говорили одно, а без камеры — совершенно другое, оправдываясь тем, что они были вынуждены это сказать. Я не могу с этим смириться”, — заявила Кальюранд.

”Мне жаль политиков, которые не принимают самостоятельных решений, опасаясь потерять работу, — продолжила она. — Жалко тех, кто чувствуют себя использованными и не осмеливаются сделать решающий шаг вперед”.

В определенный момент Кальюранд достала свою сумку Christian Dior, которая сопровождает ее во многих поездках уже лет десять, и сказала: ”Первый урок: женщина-политик должна считаться с тем, что общественность будет испытывать интерес к ее аксессуарам, прическе, весу, биологическим часам и прочим вещам, которыми в случае с мужчинами не интересуются”.

”Все женщины нуждаются и достойны поддержки и одобрения в своих стремлениях. Каждый из нас имеет право на ошибку и слабость. Слаб не тот, кто падает, а тот, кто не поднимается”, — подытожила политик.