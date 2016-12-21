Баллотировавшаяся в президенты Марина Кальюранд, которая сейчас работает в Министерстве иностранных дел советником по кибербезопастности, сказала в передаче ”Ringvaade” на ETV, что некоторые партии предлагали ей участвовать в выборах в местные самоуправления, но она этого делать не намерена, однако не исключает выдвижения своей кандидатуры на выборах в Рийгикогу или Европарламент.

”Некоторые парламентские партии не приходили, а некоторым я была вынуждена очень четко сказать, что приходить нет смысла”, — сказала Кальюранд.

По ее словам, предложения поступали разные, но для нее это не имеет значения. ”Важно, чувствуешь ли ты сам, что хочешь пойти в политику, вступить в партию, участвовать в местных выборах…Я исходила именно из этого, из своего внутреннего чувства”, — сказала Кальюранд.

Кальюранд дала понять, что не видит себя в местном самуправлении, даже в должности мэра Таллинна. ”Это не мое призвание”, — заверила она.

”Давайте поговорим о будущем через год. Я так далеко заглядывать не берусь”, — ответила Кальюранд на вопрос о возможном участии в выборах в Европарламент и Рийкикогу.

”Сейчас у меня очень много предложений из-за границы. Я выступала с лекциями в Америке, Украине, Грузии. На прошлой неделе я принимала участие в круглом столе президента Грузии по вопросам безопасности. Так что мне есть чем заняться и за рубежом”, — отметила женщина

На замечание ведущего о том, что народ ожидает от нее, что она свернет горы, Кальюранд ответила, что она никуда не делась и всеми темами, которым она занималась и которые ей близки — равноправие женщин, молодежь и интеграция — она занимается и сейчас, но в другой форме.

Вспоминая президентские выборы, Кальюранд сказала, что сделала все от нее зависящее, чтобы ее избрали на пост президента, но уже с самого начала знала, что может случиться. Таким образом, вариант, что она не будет ни президентом, ни главой МИДа, тоже рассматривался. ”Конечно, я была разочарована”, — признала Кальюлайд, но добавила, что в ходе президентской гонки познакомилась со многими хорошими людьми.

”Также я поняла, что мне не нравится в политике. Мне не нравится, когда при камерах человек говорит мне одно, а потом подходит, хлопает по плечу и говорит: ”Ну ты же понимаешь — это политика”. Не понимаю. И никогда не смирюсь с этим”, — отметила Кальюранд.