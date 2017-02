Кальюранд будет руководить международной комиссией по кибербезопасности

Бывший министр иностранных дел Марина Кальюранд сообщила сегодня в Facebook, что будет руководить важной комиссией по кибербезопасности.

"Буду руководить международной комиссией по киберстабильности (Global Commission on the Stability of Cyberspace — GCSC), где моими заместителями станут бывший министр внутренних дел США (2005–2009) и один из авторов известного американского закона о войне против терроризма Patriot Act Майкл Чертофф и индийский дипломат Латха Редди ", — написала Кальюранд.