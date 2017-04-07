Кальюлайд: западный мир не мог оставаться равнодушным после химической атаки

По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, произведенный США ночью ракетный обстрел сирийской авиабазы был ответом на состоявшуюся во вторник химическую атаку, сообщает rus.err.ee.

"Прошедшая три дня назад атака химическим оружием, за которую отвечает режим Асада, является чудовищным преступлением, которому нет никаких оправданий. Никаких, — подчеркнула в своем заявлении президент. — Прежнее, заключенное в 2013 году международное соглашение, в котором Сирия отказалась от химического оружия, было пустыми словами".

"Ответный удар, который США этой ночью нанесли по авиабазе сирийской армии, был прямым последствием химической атаки. Западный мир не мог оставаться равнодушным, поскольку применение химического оружия вопиющим образом противоречит всему, что мы защищаем. Оно также противоречит международным соглашениями и решениям Совета безопасности ООН, — подчеркнула Кальюлайд. — Сирийский кризис нуждается в мирном решении, но для этого необходимо более решительное вмешательство международной общественности, поскольку прежний курс не принес результатов. Военных преступников следует призвать к ответу".

"Мы обмениваемся информацией с США и другими нашими союзниками и внимательно следим за тем, как дальше будет развиваться ситуация в Сирии. Мы вместе выступаем за то, чтобы подобные нападения не смогли повториться, — сказала президент. — Мы выступаем за безопасность. Я созвала на понедельник совет по государственной безопасности, чтобы обменяться информацией и обсудить события в Сирии".