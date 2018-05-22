22.05.2018, 18:28

Кальюлайд: я готова поехать в Москву, когда Россия ратифицирует пограничный договор

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rus.delfi.ee
EST
President Kersti Kaljulaid
President Kersti KaljulaidFoto: Karin Kaljuläte

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор .

”Я об этом четко сказала и российским журналистами: если наш пограничный договор будет ратифицирован, то я, безусловно, буду готова поехать в Москву и поблагодарить за это”, — передает ее слова ERR.

На вопрос о том, готова ли она встретиться с Путиным, Кальюлайд ответила, что ”безусловно, поскольку процесс ратификации не проходит независимо от него”. Сказать, как скоро это может прозойти, президент не взялась: ”Прошлое не позволяет предсказать будущее. Я была бы рада, если бы договор был ратифицирован”.

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